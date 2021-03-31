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الأردن يسجل أعلى حصيلة أسبوعية لإصابات ووفيات كورونا في منطقة شرق المتوسط

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل أعلى حصيلة أسبوعية لإصابات ووفيات كورونا في منطقة شرق المتوسط
Reuters STRINGER
موظفة في الكادر الطبي تعمل داخل مستشفى في العاصمة الأردنية عمان
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سجل الأردن أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، بالرغم من انخفاض الإصابات بنحو 4% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.

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وأشار التقرير الأسبوعي للمنظمة، إلى أن الأردن سجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية جراء فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بنسبة 36%، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكشف التقرير أن الأردن سجل خلال أسبوع، 55467 إصابة جديدة بفيروس كورونا (نحو 543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة)، و684 وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس (نحو 6.7 وفاة جديدة لكل 100 الف نسمة).

المصدر: "عمون"

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