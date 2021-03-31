توقيع "اتفاق مائي" بين البحرين وإسرائيل

وقعت شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" ونظيرتها البحرينية على اتفاقية بملايين الدولارات للتعاون المعلوماتي والتكنولوجي ولتطوير وتحسين موارد المياه في البلدين.

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ووفق موقع "إسرائيل 24" فقد تم توقيع الاتفاق بين الجانبين في البحرين بشكل رسمي قبل أيام وتم تسجيله في البورصة الإسرائيلية الاثنين.

ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه للشركة الحكومية الإسرائيلية مع سلطة المياه والكهرباء في مملكة البحرين، وفي هذا الإطار ستقوم "مكوروت" بإعطاء خدمات استشارة تخطيط ومرافقة بسلسلة مجالات، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمياه المالحة، وأيضا إدارة مصادر المياه والإمدادات إلى سكان البحرين.

وتعليقا على الاتفاق قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إنه "الاتفاق التاريخي والأول من نوعه بين شركة مكوروت ودولة عربية"، وأضاف أن"الدول الأربع الموقعة على اتفاقيات السلام في إطار "اتفاقيات أبراهام" يعانون مثلنا من أزمة مياه، ولذلك فإن الحلول المتطورة لشركة "مكوروت" وشركات تكنولوجية إسرائيلية إضافية في مجال المياه يمكن أن تكون مجالا واسعا للتعاون بين الجانبين وتقوية العلاقات بيننا".

وكانت البحرين أعلنت أمس الثلاثاء، تعين خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

المصدر: إسرائيل 24