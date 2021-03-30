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ضبط طائرتي تجسس مع راكبين في مطار القاهرة

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ضبط طائرتي تجسس مع راكبين في مطار القاهرة
الصورة من موقع "صدى البلد"
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ضبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب طائرتي تجسس مع راكبين قادمين من الخارج، حاولا تضليل الجمارك وإدخالهما إلى البلاد في حقائبهما.

المحاولة الأولى، كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، وتم ضبط "طائرة تجسس" داخل حقيبة راكب مصرى قادم على الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وتحرير محضر.

المحاولة الثانية، كانت أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة طيران الإمارات من مدينة دبي، ووجد رجال الجمارك "طائرة تجسس" مع راكب إيطالي الجنسية، أثناء تفتيش حقائبه، تم حجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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