مصر.. تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بحزم خلال شهر رمضان

شدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بها خلال شهر رمضان، مؤكدا أن "الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجراءات".

وقال مدبولي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إنه "في إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التي اعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي، نؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك".

وأكد أن "الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر".

المصدر: "الشروق"