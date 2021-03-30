سعيد يشجب لقاءات مسؤولين تونسيين مع أجانب دون تنسيق
Reuters
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شجب الرئيس التونسي قيس سعيد ما يحصل من لقاءات بين عدد من الأشخاص والمسؤولين في تونس وعدد من المسؤولين الأجانب دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية.
وقالت الرئاسة التونسية إن 'الدولة التونسية واحدة وسياستها الخارجية يجب أن تكون واحدة، معبرا عن ضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات لأنها تعطّل السير العادي لدواليب الدولة".
وذكرت أن سعيد عرض مع عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة، قضية الأموال المنهوبة في الخارج، "خاصة وأن عددا من الدول جّدت تجميد هذه الأموال وأعربت عن استعدادها لإعادتها إلى تونس في شكل تمويل لمشاريع استثمارية تعود للشعب التونسي".
المصدر: "موزاييك"