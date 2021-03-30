تونس.. السجن لمغني راب شهير

أصدر القضاء التونسي حكما على سواغ مان مغني الراب الفرنسي التونسي المعروف باستعراض مجوهراته الثمينة والوشوم على جسده بالسجن خمس سنوات، بتهمة الاحتيال.

ويتحدر سواغ مان واسمه الأصلي عتاب زعيبت (34 عاما) من مدينة نيس الفرنسية وعرف على وسائل التواصل الاجتماعي بملابسه الباذخة البراقة قبل أن يظهر في برامج متلفزة في فرنسا وتونس.

وحكم عليه القضاء التونسي الاثنين بعقوبة السجن لخمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار (30 ألف يورو) بتهمة تبييض أموال والاحتيال كما وفق رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية محسن الدالي.

وكان مغني الراب موقوفا في تونس منذ يوليو 2019 بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا.

ويشتبه في انه احتال على معجبيه، وقد صدرت أيضا بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة استغلال الثقة في نوفمبر 2019.

وحكم على رجل آخر من جنسية أوروبية في نفس القضية أيضا في تونس لكنه فار كما أوضح الدالي.

وأضاف الدالي أن الأموال التي تمت مصادرتها باليورو والفرنك السويسري تعادل حوالي 17 مليون دينار (أكثر من خمسة ملايين يورو).

وكان سواغ مان أعلن على "إنستغرام" أنه يعتزم بناء مسجد ودار أيتام وفندق بهذه الأموال التي مصدرها غير معروف.

المصدر: أ ف ب