الإسلاميون أوصوا بذبح الخائنة.. رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائري يصف سعدي بالكاذب (فيديو)

وصف عبد الرزاق مقري رئيس "حركة مجتمع السلم" الجزائرية الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بالكاذب، وذلك على خلفية تصريحه بأن الإسلاميين أوصوا بذبح الخائنة.

وقال مقري في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اختفت بعد وقت قصير من نشرها: "يا حفيظ، يا حفيظ… وهل الكذب يصل إلى هذه الدرجة؟"، في تعليقه على تصريحات بالفيديو لسعدي يقول فيها بأن الإسلاميين أوصوا بذبح المرأة الخائنة لزوجها بسكين غير حاد كي يطول ألمها.

وأضاف: "قالك الإسلاميين وضعوا في مناهج المدرسة العمومية أن المرأة التي تخون زوجها يجب أن تذبح من الخلف وبسكين غير حاد لأنه كلما طال ألمها كلما رضي الله أكثر".

وتابع: "يصور عن مدرسة في خياله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بل في أي كتاب أو نص إسلامي أو قول عالم قرأ أو سمع هذا".

وحسب تحليله لسبب هذا الزعم قال مقري: "بابا بابا بابا.. من أجل التحريش ضد خصومهم الذين لم يحكموا أصلا يسقط هؤلاء العلمانيون كل هذا السقوط الأخلاقي حين يتكلمون مع أسيادهم عن أبناء وطنهم الذين يختلفون معهم".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية