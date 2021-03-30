في الثلاثاء 110 من الحراك.. مسيرة طلابية في الجزائر تنادي بالإفراج عن معتقلي الرأي

خرجت تظاهرة شارك فيها طلاب ومدرسون ومؤيدون في الجزائر مطالبين بالإفراج عن معتقلي الرأي والتأكيد على تعددية ووحدة الحركة المؤيدة للديمقراطية التي شكلها الحراك المطالب بتغيير النظام.

وينظم الطلاب مسيرات أسبوعية كل ثلاثاء في إطار الحراك.

وهتف المتظاهرون وهم يصفقون بالأيدي "حرروا المعتقلين"، و"الحرية لميلود بن روان"، وهو طالب اعتقل في بسكرة (شمال شرق) منذ أكتوبر 2020.

وحمل البعض صور معتقلين، بينما رفع أحدهم شعارا بالفرنسية "الرأي ليس جريمة".

واعتقل يوم الجمعة الماضي عبد النور آيت سعيد، وهو أحد رموز التحرك الاحتجاجي الطالبي، خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية الاحتجاجية، قبل أن يتم الإفراج عنه الأحد بعد اتهامه بـ"التحريض على التجمّع".

وقال معصوم، وهو طالب في الثانية والعشرين، لوكالة "فرانس برس" "لا يأخذ النظام بالاعتبار أنه إذا حبس عبد النور آيت سعيد أو غيره، سيخرج الآلاف من عبد النور، ولن تتوقف التظاهرات"، وتابع إن طلابا "دخلوا السجن تعسفا وظلما".

وذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن هناك 30 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال لأسباب مرتبطة بالحراك وبالحريات الشخصية، بعد الإفراج عن نحو أربعين شخصا.

كذلك حمل المتظاهرون شعارات ولافتات كتب عليها "صحافة حرة"، و"من أجل دولة قانون"، و"دولة مدنية لا عسكرية".

ورفض البعض الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو، ورفض المحتجون أيضا اللجوء الى التعذيب في السجون ضد المعارضين.

ونشأ الحراك في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، ونجح في دفع بوتفليقة إلى التنحي، لكنه استمر مطالبا بتغيير كل النظام القائم منذ استقلال البلاد في 1962.

المصدر: وكالات