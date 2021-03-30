الصفدي: لا نهاية تلوح في الأفق للأزمة السورية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مخرجات 10 سنوات من الأزمة في سوريا مروعة، والواقع الخطير أنه لا نهاية تلوح في الأفق لهذه الأزمة.

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وأكد الصفدي خلال مشاركته في مؤتمر "بروكسل الخامس" حول مستقبل سوريا والمنطقة، أنه "لا يجدر بنا نسيان اللاجئين السوريين إلى حين إيجاد حل للأزمة".

وأضاف في كلمته أن "الحل الذي سيقبله السوريون هو الحل الذي يضمن السلام ويحفظ لسوريا وحدتها ويضمن هزيمة الإرهاب والعودة الطوعية للاجئين السوريين".

المصدر: "عمون"