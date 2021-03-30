السيسي يعلن فتح تحقيق عاجل في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن فتح تحقيق عاجل في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، موضحا أنه لن يتدخل في التحقيق.

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وقال الرئيس المصري ردا على سؤال حول التحقيق في الحادث: "دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن أتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه".

وعن شعوره خلال الأزمة، أضاف الرئيس المصري: "أي أزمة تتعرض لها مصر بيكون لها تأثير صعب علينا كلنا لان دي بلدنا.. قلت للفريق أسامة ربيع انت واللى المجموعة اللى معاك سمعة مصر في رقابتك.. الدنيا كانت محدش كان حاسس بينا ، ولما حصلت الأزمة الدنيا كلها بتتكلم.. كان فيه اتصال كنت عارف إن موضوع المد والحذر سيكون عامل حاسم في نجاح جهد تكريك الجانبين الغربي والشرقي لوصول المياه الى جسم السفينة بالكامل"، مضيفا: "أصعب سيناريو هو تخفيف الحمولة وقلنا نجهز نفسنا ليه ومش مهم التكلفة".

المصدر: اليوم السابع