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العراق.. العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت قوات البيشمركة (صور)

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العراق.. العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت قوات البيشمركة (صور)
Reuters
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت قوات البيشمركة الليلة الماضية شمالي البلاد.

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استهداف قوة من البيشمركة بالصواريخ شمالي العراق (فيديو)

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على ست منصات حديدية في منطقة نبي آوه أسفل جبل عكاشة شمالي محافظة كركوك".

وأضافت، أن "هذه المنصات استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لاطلاق ستة صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك".

العراق.. العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت قوات البيشمركة (صور)
RT
العراق.. العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت قوات البيشمركة (صور)
RT

وتابعت: "لم تكن هناك خسائر، وما زالت السلطات الأمنية تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل إلى الفاعلين وإحالتهم للقضاء".

ويوم أمس أفاد مصدر أمني عراقي بأن قصفا صاروخيا استهدف قوة من البيشمركة في إقليم كردستان شمالي العراق.

المصدر:RT

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