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إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام

أخبار العالم العربي

إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام
Reuters Amir Cohen
مدينة القدس - أرشيف
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سلمت السلطات الإسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث قرارا يقضي بمنعه من دخول مناطق الضفة الغربية، والوصول إلى مقر عمله في بلدة الرام شمالي القدس.

وتعتبر هذه المرة الخامسة على التوالي التي تقيد فيها السلطات الإسرائيلية حركة المحافظ غيث في الضفة.

من جهته، شدد غيث على أن "شعبنا سيقف كما كان دائما سدا منيعا وصخرة تتحطم عليها كافة المشاريع التصفوية".

وقال: "حقنا في أرضنا واستمرار العمل للانعتاق من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وممارسة سيادتنا الطبيعية هو حق ثابت، ولا يمكن لكل هذا الإجرام والتنكيل أن يحول ما بيننا وبين المضي قدما نحو رفع هذا الظلم الذي طال أمده".

يذكر أن غيث تعرض لـ27 عملية اعتقال منذ توليه منصبه محافظا للقدس.

المصدر: "القدس نت"

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