الجيش الإسرائيلي "يختطف" محافظ القدس

اختطفت قوة خاصة في الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، محافظ القدس عدنان غيث في بلدة بيت حنينا شمالي المدينة المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، إن قوة خاصة من جنود إسرائيليين اختطفوا المحافظ غيث بعد أن قطعت طريقه 3 سيارات من القوات الخاصة، وخطفوه من داخل مركبته.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعة الخاطفة اقتادت المحافظ إلى جهة مجهولة.

ودان المجلس الثوري لحركة فتح، إقدام إسرائيل على اختطاف محافظ القدس عدنان غيث.

ويعتبر المحافظ ممثلا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.

وفي وقت سابق من صباح السبت، اعتقلت قوات إسرائيلية، مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمدينة القدس، العقيد جهاد الفقيه، بعد أن أوقفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله.

وذكرت "وفا"، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفقيه على حاجز عسكري نصبته له قرب بلدة الجديرة شمال غربي القدس المحتلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتاد مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمدينة القدس، من سكان بلدة قطنة، إلى مركز تحقيق المسكوبية بالقدس.

المصدر: وكالة وفا