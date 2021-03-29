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وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحثون ملفات أربع دول

أخبار العالم العربي

وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبحثون ملفات أربع دول
وزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد اليوم
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عقد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر اليوم الاثنين اجتماعا في العاصمة العراقية بغداد، بحثوا خلاله ملفات أربع دول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الوزراء ناقشوا القضايا الاقتصادية، والإقليمية، والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف، أن "وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ناقشوا القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنية، والليبية".

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ويوم الجمعة الماضي أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية التي كان من المقرر عقدها السبت في بغداد، بسبب حادث قطاري مدينة سوهاج المصرية.

 

المصدر: RT

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