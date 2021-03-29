مصر.. القضاء ينهي أزمة صهر مبارك بمبلغ ضخم

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المقامة ضد رجل الأعمال مجدي راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك.

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وألغت المحكمة الحكم المتهم فيه بإهدار المال العام في تخصيص أرض لشركة "سوديك"، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، بالحبس 5 سنوات وذلك للتصالح بلجنة استرداد الأموال.

ووقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج عقد تسوية وتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نسب إليهما ببعض القضايا بقيمة مليار و315 مليون جنيه.

المصدر: فيتو + أخبار اليوم