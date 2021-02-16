علاء مبارك يكشف عن مستندات للرد على مصطفى بكري بشأن قرار والده منح تيران وصنافير للسعودية

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن مستندات للرد على النائب البرلماني مصطفى بكري، بشأن تصريحه بأن الرئيس الأسبق هو من أصدر قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

"وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ pic.twitter.com/NeJXqt7d53 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

وقال علاء مبارك في تدوينة نشرت على موقع "تويتر": "أستاذ مصطفى بكرى.. كفى تحريفا وتزويرا للتاريخ".

وتابع علاء: "عذرا أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجددا لجريدة المصري اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 .. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا حول هذه النقطة تحديدا ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻋﺘﺒﺎر الإﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﯾﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟيه ﯾﻔﺘﻘﺪ الأساس اﻟﻘﺎﻧﻮنى اﻟﻤﺒﺮر ﻣﻦ واﻗﻊ اﻷوراق".

وتابع: "وﻣﻦ ﺣﯿﺚ إنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ 27 ﻟﺴﻨﺔ 1990.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الرأى في حكمها الصادر يوم 16 يناير 2017 وذكرت نصا (وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ومرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية.. وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البرى لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير".

المصدر: RT