جعجع يدعو لانتخابات نيابية مبكرة بهدف انتخاب رئيس للبلاد "من طينة أخرى"

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقال إن "تغيير الأكثرية من أجل الإتيان برئيس للجمهورية من طينة أخرى هو الحل للأزمة اللبنانية الراهنة".

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وقال جعجع، وهو زعيم حزب مسيحي شارك بالحرب الأهلية اللبنانية ويحظى بثاني أكبر تمثيل مسيحي بالبرلمان الحالي، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صديقه وهما على تواصل دائم، وأضاف: "لم نفاجأ في ما آلت إليه الأمور في موضوع تأليف الحكومة، لكن لا حل سوى بتغيير السلطة عبر الانتخابات النيابية المبكرة".

أما بالنسبة لدعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتشكيل حكومة تيكنو – سياسية، فقال جعجع في مقابلة عبر تلفزيون "الجديد" إننا "نشكل حكومات مماثلة منذ 50 سنة ورأينا أين وصلنا، وبالتالي لن تكون مثل هذه الحكومات هي الحل"، مضيفا أنه "لدينا مشاكل كبيرة في لبنان وهي وجود دويلة إلى جانب الدولة تسيطر على قرارها الاستراتيجي إلى جاب مشكلة الحدود وسواها".

وعن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، أكد أن "الضغط من أجل استقالة الرئيس لن يغير أي شيء وإنما علينا تغيير الأكثرية الحاكمة، فإذا استقال الرئيس اليوم، سيُنتخب رئيس آخر من قبل هذه الأكثرية، وفي حال لم يكن بنفس السوء فسيكون أسوأ، وبالتالي يجب تغيير الأكثرية من أجل الإتيان برئيس من طينة أخرى وهذه المواصفات تنطبق على الكثيرين وليس على سمير جعجع فقط".

وقال جعجع إنه "بحكم موقعه من الطبيعي أن يكون مرشحا لرئاسة البلاد، لكن الأمر ليس شغله الشاغل ولن "يخرب الأرض" ليصل للرئاسة"، وفق تعبيره.

المصدر: الوطنية للإعلام