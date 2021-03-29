عون: الحريري أصبح غريب الأطوار

نفى الرئيس اللبناني ميشال عون السعي للحصول على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، لافتا إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يصر على تسمية الوزراء المسيحيين "وقد أصبح غريب الأطوار".

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وقال عون في حديث مع صحيفة "الجمهورية اللبنانية"، إن اتهام الحريري له بالسعي للثلث المعطل هو باطل، إذ "هل يعقل أن يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده؟".

ولفت عون إلى أن إحدى مشكلات الحريري أنه مصر على تسمية الوزراء المسيحيين، متجاهلا "أنني مؤتمن استثنائيا على اختيار هذه الأسماء، ليس لأنني أريد حصة لنفسي وإنما لأن القوى المسيحية الأساسية غير مشاركة في مفاوضات التشكيل".

وقال عون: "الحريري يرفض الحوار مع "التيار الوطني الحر"، فيما "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" قررا عدم المشاركة، وبالتالي صار لزاما علي أن أملأ هذا الفراغ".

وكشف عون أن الحريري كان منفعلا في آخر لقاء بينهما، لافتا إلى أنه "شرح له كيف أن استنتاجه ليس صحيحا حول الثلث المعطل، إلا أنه خرج من الاجتماع وتلا بيانا تصعيديا ومحضرا سلفا، ما يؤشر إلى نيات مضمرة ومبيتة".

واستهجن عون إصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، مؤكدا انفتاحه على أي مبادرة حل تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء، لضمان التقيد بمعياري الاختصاص والتوازن.

كما استغرب عون "تبرير الحريري لما يفعله بحرصه على تشكيل حكومة اختصاصيين، فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل، فكانت النتيجة أننا رضينا ولم يرض هو".

وقال عون إنه "لاحظ أن الحريري أصبح أخيرا غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، على الرغم من أنني كنت قد احتضنته وتعاملت معه كوالده، وعندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيرت".

وختم عون قائلا: الحريري يحاول أن يحرجني ليخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، إلا أنني لن أرضخ.

المصدر: الجمهورية