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وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يجتمعون في بغداد الاثنين

أخبار العالم العربي

وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يجتمعون في بغداد الاثنين
Reuters
وزيرا خارجية مصر والأردن
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي في بغداد الاثنين لعقد اجتماع ثلاثي.

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وأشار الصحاف إلى أن آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية وستمهد لاجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد أن التنسيق الثلاثي هو تنسيق اقتصادي وليس موجها ضد أي طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة.

وكان الكاظمي أعلن إرجاء القمة التي كان مقررا عقدها يوم السبت مع السيسي وعبد الله الثاني على خلفية حادث قطاري محافظة سوهاج المصرية المأساوي.

المصدر: وكالات

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