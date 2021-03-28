القضاء العراقي يبدأ بمحاكمة مسؤول في مطار النجف بتهمة الفساد - صورة

حصلت RT على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تشير إلى بدء محاكمة نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بتهمة الفساد.

وتشير الوثيقة الصادرة من اللجنة التي شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد، إلى تبليغ من مكتب رئيس الحكومة لهيئة استثمار النجف تعلمها بموعد محاكمة جواد عبد الكاظم علوان، المعروف باسم (أبو أكثم الكرعاوي) نائب رئيس مجلس الإدارة في مطار النجف.

واعتقلت قوة أمنية عراقية في سبتمبر الماضي، علوان المسؤول السابق في مطار النجف الدولي بتهمة الفساد.

وكشفت هيئة النزاهة في العراق، في وقت سابق، عن تمكنها من ضبط حالات هدر للمال العام بقيمة 600 مليون دينار (450 ألف دولار أمريكي تقريبا)، في إحدى مشاريع مطار محافظة النجف جنوبي البلاد.

المصدر: RT