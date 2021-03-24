العراق.. أمر قبض بحق محافظ بابل السابق بتهمة "الفساد"

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق (لم تسمه) على خلفية التلاعب بمحضر توزيع قطع أراض.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أمر قبض بحق محافظ بابل السابق على خلفية التلاعب الحاصل بالمحضر المصادق عليه من قبل ديوان المحافظة الخاص بالقطع المخصصة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى".

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وأضافت، أن "المحضر تعرض للتلاعب، من خلال استبدال قطع الأراضي بقطع سكنية أخرى غير التي خصصت أثناء إجراء القرعة، فضلا عن إضافة أسماء من خارج صندوق القرعة".

المصدر: RT