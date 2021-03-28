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لبنان.. مقتل مسلح في اشتباكات مع الجيش شرق البلاد

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل مسلح في اشتباكات مع الجيش شرق البلاد
Reuters
عناصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني مقتل مسلح وإصابة آخرين إثر اشتباك مع عناصره في حي الشراونة ببلدة بعلبك شرق البلاد.

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وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان ليلة أمس السبت، بأن دورية من الجيش داهمت منزل أحد المسلحين في حي الشراونة في بلدة بعلبك البقاعية، حيث وقع خلال العملية إطلاق نار كثيف فاضطر عناصر الدورية إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة آخرين بجروح.

ولفت البيان إلى أن وحدات الجيش تواصل ملاحقة المسلحين المطلوبين.

وتشهد المنطقة المذكورة بشكل متكرر اشتباكات بين الجيش وعناصر مطلوبة للقضاء ومسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.

المصدر: الوطنية للإعلام

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