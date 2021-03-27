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رائد فضاء روسي ينشر صورا لقناة السويس التقطها من محطة الفضاء الدولية

أخبار العالم العربي

رائد فضاء روسي ينشر صورا لقناة السويس التقطها من محطة الفضاء الدولية
twitter.com
سفينة الشحن "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس بمصر
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نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرشكوف صورا لسفينة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس، التقطها من محطة الفضاء الدولية.

وكتب على "تويتر": "من أكثر الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية حادثة قناة السويس حيث جنحت سفينة الحاويات الضخمة (إيفر غيفن) وسدت القناة.. تبذل الآن كل الجهود الممكنة لانتشال السفينة واستعادة طريق الشحن في القناة".

وأضاف: "هكذا تبدو القناة من محطة الفضاء الدولية".


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "عدد السفن المتكدسة على جانبي القناة وصل إلى 321 سفينة".

المصدر: RT

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