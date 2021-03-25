صور فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس

نشرت وكالة "رويترز" صورا فضائية لسفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس المصرية أمس بعدما تعرضت لرياح قوية.

ويظهر من الصور السفينة الجانحة وقد سدت مسار السفن في قناة السويس، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية أمس، وسط مخاوف على الإمدادات.

Reuters

Reuters

Reuters

وقالت شركة "شوي كيسن" اليابانية، التي تملك سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس اليوم الخميس، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي. وأضافت أنها تعمل على حل الموقف، وقدمت اعتذارها عن الحادثة.

المصدر: رويترز