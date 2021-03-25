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صور فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس

مال وأعمال

صور فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس
Reuters
سفينة حاويات جنحت في قناة السويس بمصر في 24 مارس 2021
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نشرت وكالة "رويترز" صورا فضائية لسفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس المصرية أمس بعدما تعرضت لرياح قوية.

ويظهر من الصور السفينة الجانحة وقد سدت مسار السفن في قناة السويس، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية أمس، وسط مخاوف على الإمدادات.

صور فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس
Reuters
سفينة حاويات جنحت في قناة السويس بمصر في 24 مارس 2021
صور فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس
Reuters
سفينة حاويات جنحت في قناة السويس بمصر في 24 مارس 2021
صور فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس
Reuters
سفينة حاويات جنحت في قناة السويس بمصر في 24 مارس 2021

وقالت شركة "شوي كيسن" اليابانية، التي تملك سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس اليوم الخميس، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي. وأضافت أنها تعمل على حل الموقف، وقدمت اعتذارها عن الحادثة.

المصدر: رويترز

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