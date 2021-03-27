الحكومة السورية تتخذ تدابير جديدة لمواجهة الزيادة في إصابات كورونا

قررت الحكومة السورية تخصيص مشفيين في العاصمة دمشق لاستقبال مرضى كورونا وتأمين التغذية الكهربائية للمستشفى وسد حاجته من الأوكسجين.

وأقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا اليوم، تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، ووضع مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس على أن يتم استقبال مرضى القلب في مشفيي الأسد الجامعي، والباسل لجراحة القلب.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء أن الفريق الفريق كلّف وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر لمحطتي توليد الأوكسجين في منطقة الهامة بريف دمشق لتأمين حاجة مشفيي المواساة وجراحة القلب من الأوكسجين، "مع دراسة إمكانية تأمين تغذية مستمرة بالكهرباء لإحدى محطتي توليد الأوكسجين التابعتين لمؤسسة معامل الدفاع في كل من حماة وحلب.

وشدد الفريق على ضرورة الالتزام بتدابير مواجهة الفيروس الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد المكاني وعدم التراخي في تطبيقها، و"طلب من الاتحادات والمنظمات والنقابات التشدد بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والتقليل من الأنشطة غير الضرورية بما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية لتطويق انتشار الفيروس"

إقرأ المزيد

وكانت وزارة الصحة أعلنت إيقاف العمليات الباردة في كل من دمشق وطرطوس اللتين تشهدان تزايدا متواصلا في حالات الإصابة، وتعد دمشق هي الأعلى في تسجيل الإصابات، تليها طرطوس.

المصدر: RT