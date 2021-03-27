جامعة الدول العربية ترحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر
أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وقطر، والاتفاق على إعادة فتح السفارتين لدى البلدين في أقرب الآجال.
وأشار مصدر مسؤول في الجامعة إلى أن هذه الخطوة "تصب في اتجاه تصفية الأجواء العربية، ورأب الصدع بين الإخوة، وتعيد اللحمة للنسيج العربي".
كما أشاد المصدر بـ"الدور المهم الذي لعبته سلطنة عمان في الوساطة بين البلدين ، والتي قامت بمواكبة المحادثات بين البلدين عبر اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، بما مهد السبيل أمام استعادة العلاقات".
الجامعة_العربية تُرحب باستعادة العلاقات بين #موريتانيا و #قطر# وتُشيد بالوساطة العُمانية ـــــ رحب مصدر مسئول...Posted by جامعة الدول العربية - League of Arab States on Friday, March 26, 2021
وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد أعلنت الأحد الماضي، أن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر جاء بعد "مساع حميدة" من سلطنة عمان، وسبقته "اتصالات مكثفة" على مدار الأسابيع المنصرمة، دون أن تحدد موعد فتح السفارتين.
المصدر: RT + "صحراء ميديا"