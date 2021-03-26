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مصر.. قرار جديد يشمل عاملي السكك الحديدية بعد مأساة قطاري سوهاج

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مصر.. قرار جديد يشمل عاملي السكك الحديدية بعد مأساة قطاري سوهاج
Reuters
القطارات في مصر - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد عن آخر القرارات في حادث اصطدام قطاري محافظة سوهاج في الصعيد.

وقال سعد في مداخلة تلفزيونية إن "هناك إجراءات مستمرة مع التفتيش على كل من يعمل في منظومة السكك الحديدية".

وأضاف: "سيتم أخذ عينات تحليل دم عشوائية بصفة مستمرة للعاملين في الهيئة".

وعن أسباب حادث قطاري سوهاج، قال إنه "من الصعب التكهن بأسباب الحادث، وترك رئيس الوزراء الأسباب الفنية لحادث قطاري سوهاج إلى النيابة العامة، وهي التي تحدد من المسؤول والمتسبب في الحادث، ما يهم الحكومة هو التخفيف من آثار الحادث على المصابين وأسر الضحايا".

وأضاف أنه "يتم تحديث مرفق السكة الحديد عبر استيراد قطارات حديثة، وتغيير منظومة الإشارات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج.

المصدر: "صدى البلد"

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