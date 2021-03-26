تركيا تعزّي مصر في ضحايا حادث القطارات

عبرت تركيا عن حزنها العميق لوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين في حادث القطارات الأليم في صعيد مصر.

الرئاسة التركية تتقدم بالعزاء لمصابي حادث القطار في محافظة #سوهاج بمصر pic.twitter.com/nfqi8hkXTv — TRT عربي (@TRTArabi) March 26, 2021

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وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الجمعة: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت عن مقتل 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

المصدر: TRT