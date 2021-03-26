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تركيا تعزّي مصر في ضحايا حادث القطارات

أخبار العالم العربي

تركيا تعزّي مصر في ضحايا حادث القطارات
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عبرت تركيا عن حزنها العميق لوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين في حادث القطارات الأليم في صعيد مصر.

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اصطدام قطارين في مصر
اصطدام قطارين في مصر

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون اليوم الجمعة: "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".

وكانت وزارة الصحة والسكان في مصر أعلنت عن مقتل 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

المصدر: TRT

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