قطر تمنع دخول الأطفال دون 12 عاما إلى عدد من الأماكن بسبب كورونا

أعلنت قطر، تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات فرض القيود للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى إشعار آخر، وستدخل البلاد المرحلة الثالثة من الإجراءات الوقائية للسيطرة على الوباء.

وأشارت مصادر حكومية إلى أنه "بتطبيق الإجراءات، سيمنع دخول الأطفال دون 12 عاما إلى عدد من الأماكن العامة، وحتى إشعار آخر".

وأضافت: "سيمنع دخول الأطفال دون 12 عاما إلى المجمعات التجارية، والأسواق الشعبية وأسواق العمل، وخفض الطاقة الاستيعابية فيها الى 30%، وكذلك إغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط".

وتابعت: "سيمنع دخول الأشخاص دون سن الـ18 عاما إلى دور السينما، وتخفيض الطاقة الاستيعابية فيها إلى 20%، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة".

المصدر: "الشرق"