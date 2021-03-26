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الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزير دفاع ليبيا السابق

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزير دفاع ليبيا السابق
Reuters
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قرر الاتحاد الأوروبي اليوم رفع اسم خليفة الغويل، رئيس وزراء ووزير دفاع في حكومة الإنقاذ الوطني سابقا من قائمة عقوباته الخاصة بليبيا.

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ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيات وهيئات ليبية، بسبب قيامها بأعمال تساهم في تهديد وزعزعة الاستقرار والسلام والأمن، وتعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وكانت بروكسل قد أضافت اسم الغويل على لائحة العقوبات عام 2016، بتهمة عرقلة الحل السياسي، حيث منع من دخول أراضي دول الاتحاد وتم تجميد أصول أمواله.

وسيصبح القرار الجديد، ساريا اعتبارا من 3 أبريل المقبل.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار بدعوة المجتمع الدولي وكل الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية للالتزام بالقرارات الأممية الخاصة بحل النزاع في هذا البلد.

المصدر: آكي

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