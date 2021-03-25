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المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يزور تركيا الجمعة

أخبار العالم العربي

المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يزور تركيا الجمعة
Reuters
ليبيا
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أعلنت الرئاسة التركية مساء الخميس أن المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا سيزور تركيا الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أول زيارة رسمية للمجلس إلى أنقرة منذ تولي السلطة.

وقال مكتب أردوغان إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

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وكانت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا أدت اليمين يوم 15 مارس بعد أن تشكلت من إدارتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، متمة بذلك انتقالا سلسلا للسلطة بعد فوضى على مدى عشر سنوات.

وساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسبق أن أعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا التي مزقتها الحرب، وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا يجب أن تظل قائمة.

ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس.

المصدر: رويترز

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