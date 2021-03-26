ملك الأردن سيزور مقبرة الملوك في العراق

يصل الملك الأردني عبدالله الثاني غدا السبت إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية العراقية المصرية، على أن يزور بعدها مقبرة الملوك في منطقة الأعظمية.

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وتعقد القمة بمشاركة الملك عبدالله، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن تستمر يوما واحدا، يسبقها اليوم الجمعة وصول وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي حيث سيستقبلهما نظيرهما العراقي فؤاد حسين، تمهيدا للقمة الثلاثية للقادة.

وكان أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أكد أمس الخميس لـRT أن القمة الثلاثية سبتحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر، مشيرا إلى أن "الحوارات بين الدول الثلاث ستكون مهمة لتعزيز العمل المشترك وآلية التعاون بينها".

ومن المقرر أن يزور الملك عبدالله الثاني خلال وجوده في بغداد المقبرة الملكية بمنطقة الأعظيمة.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية، إن السلطات العراقية تجري استعدادات لاستقبال الملك الأردني الذي سيقوم بقراءة الفاتحة على أرواح ملوك وملكات وأمراء وأميرات العراق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم انشاء المقبرة الملكية بين عامي 1934 و1936 بيد المعماري البريطاني جي بي كوبر، ويوجد داخلها جثامين الملك فيصل الأول (1883-1933)، والملك غازي (1912-1939)، والملك فيصل الثاني، (1935-1958)، كما دفنت في المقبرة الملكة حزيمة والملكة عالية وبعض الأميرات، وفي مدخل آخر يرقد الوصي عبد الإله وطفلة اسمها مريم كان عبد الإله قد تبناها، بالإضافة إلى قبر الملك علي بن الحسين ملك الحجاز (1879-1935).

المصدر: عمون