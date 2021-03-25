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الخارجية العراقية لـRT: القمة الثلاثية ستبحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر

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الخارجية العراقية لـRT: القمة الثلاثية ستبحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر
القمة الثلاثية في عمان
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أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس أن القمة الثلاثية التي ستعقد نهاية الشهر في بغداد سبتحث التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر.

وقال الصحاف في حديثه لـRT، إن "وزيري الخارجية المصري والأردني أيمن الصفدي وسامح شكري سيصلان إلى بغداد يوم غد الجمعة وسيكون في استقبالهما وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف أن "الحوارات بين الدول الثلاث ستكون مهمة لتعزيز العمل المشترك وآلية التعاون بينها".

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من جهته قال مصدر لـRT، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني سيصلان يوم السبت المقبل إلى العاصمة بغداد لحضور القمة الثلاثية".

وفي وقت سابق قال حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية لـRT، إن "القمة ستطرح مشروع (المشرق الجديد)، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال".

المصدر: RT

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