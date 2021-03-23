مستشار الكاظمي يكشف لـRT تفاصيل القمة الثلاثية في بغداد

كشف حسين علاوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القمة الأردنية المصرية العراقية المقرر انعقادها في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي.

وقال علاوي لـRT، إن "العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيحضران إلى القمة الثلاثية نهاية الشهر الحالي في بغداد".

وأضاف، أن "القمة ستطرح مشروع (المشرق الجديد)، وهو مشروع ذات أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة لها، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال".

وأشار علاوي إلى أن "لبنان قد تنضم لهذه القمة لاحقا، وكذلك سوريا واليمن بعد أن يعود الاستقرار إليهما".

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وتابع مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن "حكومة الكاظمي غيرت نهج إدارة السياسة الخارجية للبلاد، من مسار الدوائر إلى مسار الفضائات، وهذا ما سيترك أثرا إيجابيا في علاقاتنا الدولية وتحقيق توازن أكبر فيها".

المصدر: RT