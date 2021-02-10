العراق: السيسي أبدى استعداده لحضور القمة الثلاثية في بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استعداد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة الثلاثية على مستوى القادة في العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن "السيسي استقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وبحث معه أهم النتائج التي رشحت عن اجتماع الجامعة العربية الطارئ على المستوى الوزاري".

وأضافت، أن "حسين سلم السيسي رسالة خطية من الرئيس العراقي برهم صالح، تؤكد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت على المستوى الثنائي أم ضمن آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة، في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم والطاقة وكذلك ما يتعلق برفع مستوى الاستثمار الاقتصادي، الذي ينعكس نموا على الشعبين الشقيقين".

ونقل البيان عن السيسي تأكيده وقوف حكومة مصر وشعبها مع العراق حكومة وشعبا في حربه ضد الإرهاب، واستعداده لحضور القمة الثلاثية على مستوى القادة والتي ستعقد في بغداد.

المصدر: RT