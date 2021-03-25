السعودية: حريق في محطة للمحروقات إثر استهدافها من قبل الحوثيين

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية نشوب حريق في خزان محطة لتوزيع المشتقات البترولية في جازان، إثر استهدافه بقذيفة أطلقها الحوثيون على المملكة.

وقال المصدر: "تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء اليوم، لاعتداء تخريبي بمقذوف أطلقه الحوثيون، ونتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأضاف: "أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل".

وتابع: "الاعتداء يؤثر في الملاحة البحرية، ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تصديه لمسيرات مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه الأراضي السعودية في محافظتي جازان ونجران، وقامت بإسقاطها.

المصدر: "سبق"