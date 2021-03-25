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التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters Ahmed Yosri
التحالف العربي يعلن تدمير مسيرات اطلقها الحوثيون تجاه السعودية - أرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضي المملكة.

وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

المصدر: "واس"

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