التحالف العربي: اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضي المملكة.

وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

#عاجل

التحالف : رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة من مناطق سيطرة المليشيا.#واس_عامpic.twitter.com/P9I23WBnaj — واس العام (@SPAregions) March 25, 2021

المصدر: "واس"