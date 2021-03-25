ليبيا.. الغرفة الأمنية في بنغازي تكشف آخر مستجدات مقتل الرائد محمود الورفلي (فيديو)

أصدرت الغرفة الأمنية في بنغازي بيانا يوم الخميس حول مستجدات مقتل الرائد محمود الورفلي الذي اغتيل يوم الأربعاء.

وقالت في البيان إنه وبناء على ما أوردته النيابة العسكرية ببنغازي التي باشرت عملها في حادثة اغتيال المقدم محمود بوسيف الورفلي وبعد التحريات ومتابعة ما توصل إليه فريق التحقيق في اغتيال المرحوم المقدم محمود مصطفى أبوسيف الورفلي، تم القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم.

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وأكدت الغرفة الأمنية أن النيابة العسكرية في بنغازي باشرت التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وفقا للإجراءات القانونية وبمايكفل حق الجميع.

وأهابت بكافة المواطنين التعاون في إبلاغ الغرفة أو اقرب جهة أمنية بأي معلومات تفيد إجراءات التحقيق.

ونشرت الغرفة مواصفات السيارات التي شاركت في عملية الاغتيال، وقالت إنها سيارة من نوع "تويوتا تندرا" رباعية الدفع لونها سمائي معتمة الزجاج موديل 2020 بدون لوحات معدنية، وكانت آخر ظهور لها في بوابة بنغازي الغربية، وسيارة "تايوتا فجعة" معتمة بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى سيارة "نيسان باترول سفاري" بيضاء اللون معتمة بدون لوحات معدنية.

المصدر: RT