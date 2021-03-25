البحرين: تعاملنا مع تفشي كورونا في أحد السجون

أعلنت السلطات البحرينية اليوم الخميس أنها اكتشفت عددا من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد السجون هذا الأسبوع، وتم عزل المصابين وأصبحت حالتهم مستقرة.

وذكرت إدارة السجون البحرينية يوم الثلاثاء أن السلطات اكتشفت ثلاث إصابات بين السجناء، لافتة إلى أنه "تم عزل المخالطين لهم وإجراء عمليات تطهير وتعقيم".

وقالت الحكومة البحرينية اليوم الخميس إنه تم تطعيم جميع السجناء ضد كورونا.

وتواجه البحرين ضغوطا من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب أوضاع السجون.

وقالت شخصيات في المعارضة إن "ما لا يقل عن 6 سجناء في سجن جو أصيبوا بمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع".

وذكرت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة التي تم حلها، أن "صحة السجناء أنهكتها أعوام من التعذيب والأوضاع غير الإنسانية"، فيما تنفي الحكومة البحرينية تلك الاتهامات.

جدير الذكر أنه سبق وأطلقت البحرين سراح بعض السجناء الذين يعتبرون من الفئات المهددة ومنهم نساء حوامل، حسب ما أعلنت السلطات الرسمية.

المصدر: "رويترز"