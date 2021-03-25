الحشد الشعبي ينفي صلته بالاستعراض العسكري لـ"ربع الله" في بغداد

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، صلتها بالاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله" في بغداد صباح اليوم، وأكدت عملها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وذكرت في بيان صحفي: "ننفي نفيا قاطعا وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

وأضافت، أن "تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأشارت هيئة الحشد الشعبي، إلى أن "ألويتها تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى كما أن مديرياتها تحمل التسميات الرسمية المعروفة".

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وصباح اليوم، استعرض فصيل يدعى "ربع الله في العاصمة العراقية بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

المصدر: RT