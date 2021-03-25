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إسرائيل تعرب عن استعدادها لتزويد مستشفيات لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعرب عن استعدادها لتزويد مستشفيات لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي
Reuters
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أعربت إسرائيل عن استعدادها لتزويد المستشفيات في لبنان بأجهزة تنفس اصطناعي لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وأشار المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي في حديث لإذاعة "مكان"، إلى أن إسرائيل سبق وأن عرضت على الحكومة اللبنانية تزويدها بمساعدات إنسانية بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن لبنان رفض تسلم هذه المساعدات.

وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد وجه بتأمين 25 طنا من الأكسجين دفعة أولى إلى لبنان، من أصل 75 طنا ستصل على مدى ثلاثة أيام.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن المرافق الطبية في البلاد تعاني من نقص في الأكسجين، وإن ألف مريض لبناني يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأكد أن الكمية الموجودة من الأكسجين في لبنان "تكفي ليوم فقط".

المصدر: "مكان" + RT

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