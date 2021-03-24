مسؤول سوري لـ RT: هناك ضمانات تركية بخصوص فتح المعابر في إدلب وحماة

قال نائب محافظ إدلب فادي السعدون لـ RT إن تركيا قدمت ضمانات بعد التواصل معها لعدم تعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه لفتح معابر في محافظتي إدلب وحلب

وأوضح السعدون أن أحد المعابر الثلاثة التي تم الإعلان عن افتتاحها اليوم كان قد افتتح في فبراير الماضي إلا أن الفصائل المسلحة في إدلب عطلت تطبيقه، ومنعت الأهالي من العبور واستهدفت المعبر بقذائف الهاون.

وقال إنه من المقرر أن يتم غدا الخميس السماح للمواطنين الراغبين بالانتقال من إدلب إلى المناطق الواقعة ضمن سيطرة الحكومة السورية.

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وقال السعدون إن الجانب الروسي توصل إلى اتفاق مع الجانب التركي لفتح 3 معابر منها معبر ترنبة ـ سراقب في إدلب ومعبر أم الزندين ـ الباب في حلب إضافة إلى معبر ميزناز مع ريف حلب الجنوبي.

وأشار السعدون إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس العام الماضي والمتعلق بطريق M4 وهو اتفاق لم ينفذ حتى الآن.

المصدر: RT