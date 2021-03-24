الكتلة البرلمانية لحزب الله: البلد بحاجة للتعاون بين السياسيين في لبنان

دعت كتلة "الوفاء" الممثلة لحزب الله في مجلس النواب اللبناني إلى تشكيل الحكومة التي تمثل البديل الوطني عن الفوضى.

وجاء في بيان "كتلة الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله في مجلس النواب اللبناني: "تشكيل الحكومة يمثل البديل الوطني عن الفوضى.. الإصرار على ولادة الحكومة يبقى المسار الصحيح الذي لا بديل عنه ".

إقرأ المزيد

ولفت البيان إلى أن حكم البلاد يتطلب تعاونا شفافا بين الرؤساء، وهو ما من شأنه أن يطول عمر الحكومات. والإعتماد على الدعم الخارجي لا يكفي لإطالة عمر أي حكومة، وبناء عليه نطلب من الجميع مراعاة أصول الحكم.

وأكدت الكتلة في بيانها على أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، رغم النتيجة الصادمة التي أسفرت عن اجتماع بعبدا.

من جانب آخر أشاد البيان بالزيارة التي قام بها وفد من "حزب الله" إلى موسكو، وقال: "زيارة وفد حزب الله إلى موسكو تكللت بالنجاح وحققت أهدافها وتوجت سنوات من التعاون مع روسيا.. الزيارة إلى موسكو أسست لتثمير ما تم انجازه ولفتح افاق جديدة لتحقيق الانجازات".

من جهته قال رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، إن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، منوها بأن الجدل حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يحتاج إلى تفسير دستوري.

ولفت دياب إلى أن حكومته المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال.

المصدر: العهد، الجديد