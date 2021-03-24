قطر: نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع العراق

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، سعي بلاده للاستثمار بمشاريع في العراق توفر فرص عمل ووظائف هناك.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، في مطار بغداد الدولي، إن "لقائيه مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، كانا مثمرين".

وأضاف: "تم الاتفاق على إعادة تفعيل التعاون الاقتصادي بين قطر والعراق، ونحن نتطلع إلى أن تستأنف اللجنة أعمالها".

وتابع الوزير القطري: "نتطلع إلى توسيع آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهناك فرصة لدعم استقرار العراق من خلال تقديم المشاريع، وخلق فرص وظيفية، وأن تكون هذه المشاريع ذات منفعة للشعبين والبلدين".

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من جهته أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، العمل على تفعيل اللجنة العراقية القطرية المشتركة الخاصة بالقضايا الاقتصادية.

وقال: "بحثنا تنمية العلاقة الثنائية والتعاون الاقتصادي" بين البلدين.

المصدر: RT