الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمنت دعوة رسمية لزيارة الدوحة.

وذكر بيان رئاسي عراقي، أن "صالح استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

وأضاف، أن "الوزير القطري نقل تحيات أمير قطر للرئيس العراقي وسلمه رسالة خطية من آل ثاني تضمنت دعوة رسمية لزيارة قطر".

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وفقا للبيان.

وقال الرئيس العراقي، إن "أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية".

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وأضاف، أن "ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يمثل مرتكزا أساسيا ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها".

من جانبه، أكد الوزير القطري دعم بلاده للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، والتزامها في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق، وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

المصدر: RT