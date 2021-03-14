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مباحثات قطرية عراقية في المجال الأمني

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مباحثات قطرية عراقية في المجال الأمني
علما العراق وقطر
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بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني مع وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في الدوحة، تعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لا سيما في المجالات الأمنية".

وأضافت: "تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ويزور الغانمي الدوحة للمشاركة في النسخة الـ13 من معرض "ميليبول قطر" المتخصص في الأمن الداخلي والدفاع المدني، الذي سينطلق غدا الاثنين.

ويعد المعرض الذي يقام كل عامين، أولى الفعاليات الدولية البارزة المتخصصة في هذا المجال منذ انتشار فيروس كورونا، ويشارك فيه 143 شركة عارضة محلية وعالمية، مع اتخاذ تدابير كورونا.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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