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قطر تدين بشدة التفجيرين في بغداد

أخبار العالم العربي

قطر تدين بشدة التفجيرين في بغداد
Reuters
الدوحة
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أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين المتتاليين اللذين وقعا اليوم الخميس في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأديا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

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وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الخميس، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبر البيان عن تعازي قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأفاد مراسل RT في العراق، بسقوط 28 قتيلا و73 جريحا على الأقل جراء انفجارين هزا اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد، مؤكدا أن انتحاريا فجر نفسه بواسطة حزام ناسف في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي بوسط بغداد.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+RT

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