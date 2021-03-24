الكشف عن تفاصيل عاصفة من ليبيا تضرب مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، تفاصيل العاصفة التي يشهدها الطقس خلال الفترة الحالية والعديد من التقلبات الجوية في مصر.

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وقال مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إن العاصفة الليبية عبارة عن منخفض صحراوي قادم من الصحراء الليبية وهو سبب هبوب العاصفة الترابية.

وأشار إلى أن العاصفة تشهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة، خصوصا في المدن الجديدة والأماكن المكشوفة، ومن المتوقع أن تكون الرؤية منخفضة.

وناشد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المواطنين بعدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى اليوم الأربعاء، لأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا اليوم يقترب من 8 إلى 10 درجات مئوية عما كانت عليه أمس الثلاثاء.

وستشهد الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء نشاطًا في حركة الرياح مع وجود إثارة الرمال والأتربة، الموجودة حاليًا في السلوم ومطروح، متوقعًا وجود نشاط في حركة الرياح مثير للأتربة، وستتقدم إلى الوجه البحري والقاهرة، وستنتهي مساء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن ينتج عن نشاط حركة الرياح تعليق الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، بسبب ارتفاع الأمواج المياه إلى 4 إلى 5 خمس أمتار تقريبًا.

ولفت مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الطقس والتقلبات الجوية يعد من السمات المهمة لفصل الربيع، مشيرا إلى فصل الربيع به أعلى درجة حرارة تسجلها مصر، بينما نسب الرطوبة في الصيف تكون أعلى وتصل لـ 90%.

وتستمر حالة نشاط الرياح والعاصفة حتى السبت المقبل، كما توقع خبراء الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء تتراوح من 8 إلى 10 درجات مئوية، كما توقعوا ظهور شبورة مائية غدا الأربعاء في الصباح على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى محافظة القاهرة الكبرى، وأيضًا محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

المصدر: الوطن