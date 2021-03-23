سقوط أول ضحايا الطقس السيئ في مصر أمام استراحة مسؤول  

لقى شخص مصرعه وتحطم الموتوسيكل الذي كان يستقله، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل الاستراحة الرسمية لمحافظ الدقهلية على شارع عام بالقرب من الاستراحة.

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وتسبب الطقس السيئ في سقوط الشجرة على المواطن المصري، حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، كما توقفت الحركة المرورية لبعض الوقت في أحد أهم شوارع مدينة المنصورة.

وتسبب سقوط الشجرة في قطع أسلاك الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وعن الاستراحة، وأنقذت العناية الإلهية المارة والسيارات من الخطر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في مصر قد حذرت المواطنين من تعرض البلاد حتى مساء اليوم الثلاثاء، لنشاط رياح شديدة مثيرة للأتربة.

المصدر: المصري اليوم