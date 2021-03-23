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السودان يقبل وساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة

أخبار العالم العربي

السودان يقبل وساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وسد النهضة
Reuters UMIT BEKTAS
علم السودان.
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أعلنت الحكومة السودانية قبولها اقتراح وساطة من الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وحول قضية سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.

وتصاعدت حدة التوتر بشأن السيطرة على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة على حدود السودان مع إثيوبيا في الأشهر الأخيرة، في حين وصلت المحادثات حول تشغيل سد النهضة إلى طريق مسدود.

وسبق أن أفادت مصادر مطلعة وفدا إماراتيا عالي المستوى زار السودان الاسبوع الماضي حيث التقى مسؤولين في وزارتي الخارجية والري والموارد المائية وتقدم بمبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الخرطوم والقاهرة وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة المستمرة وتخفيف التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية.  

المصدر: "رويترز" + وكالات

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